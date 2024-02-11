Старые проблемы о главном: как «Ак Барс» впервые за семь лет проиграл «зеленую серию» Уфе

Выход в плей-офф вновь откладывется

«Ак Барс» мог оформить путевку в плей-офф еще в прошлом матче с «Трактором», но конкуренты из «Лады» зацепили-таки одно очко в игре с «Нефтехимиком» и отложили этот неизбежный приятный момент. Хороший шанс символически оформить выход в Кубок Гагарина появился накануне в Уфе. К тому же была хорошая возможность убить второго зайца – навязать борьбу за более комфортную третью строчку в Восточной конференции.

Именно уфимские «заклятые друзья» сейчас располагаются на третьем месте Востока. Так что победа в столице Башкортостана могла сократить отставание «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» до вполне посильных пяти очков.

Во-вторых, важно было и сохранить лицо перед болельщиками. Три поражения от «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне уже не позволяли выйти вперед, но можно было хотя бы восстановить паритет в личных встречах «зеленой» серии нынешнего сезона.

Но как показал вчерашний матч, ни того ни другого казанской команде сделать не удалось. Отставание «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» в таблице теперь увеличилось до 9 очков, наверстать которые за оставшиеся семь игр будет практически невозможно.

Ко всему прочему, «Салават Юлаев» впервые за семь лет забрал локальную серию – четыре победы против двух поражений. Что символично, последний раз Казань проигрывала ее в сезоне 2016/17, когда у руля также был Зинэтула Билялетдинов. Тогда «барсы» провели неплохой регулярный чемпионат, заняв третье место в Восточной конференции. Но в плей-офф были в пух и прах разнесены «Металлургом» – 4:0 в серии.

Как бы поражение в «зеленой серии» не стало символичным и одновременно «тенденциозным».

«Ак Барс» ожидаемо проиграл в игре в неравных составах

Все копья, что были в арсенале у болельщиков, журналистов и экспертов, уже давно сломаны о тему плохой дисциплины и слабой реализации большинства «Ак Барса».

В январе все указывало на то, что Билялетдинов сумел прикрыть эту «ахиллесову пяту». Довольно продолжительную серию игр «барсы» не удалялись более трех раз за матч, и это внушало большие надежды перед приближающимся стартом Кубка Гагарина. Однако старая болячка дала о себе знать именно в том матче, который можно считать главной репетицией плей-офф. Когда накал и нервы максимально близки к тому, что будет в играх на вылет.

Уже после двух периодов «Ак Барс» набрал 10 штрафных минут, за что «схватил» две шайбы в меньшинстве. Обе шайбы «Салавата Юлаева» пришли после удалений, сначала Даниила Журавлева, а потом и Евгения Свечникова.

По итогу игры же «барсы» удалились шесть раз – «стандартный набор» для казанцев образца первой части чемпионата. Стоит напомнить, что осенью такая расточительность стоила команде Билялетдинова больших проблем в турнирной таблице. Вряд ли в «Ак Барсе» не понимали, что возвращаться к тем же показателям в игре соперником, чье большинство если не отлажено как часы, то точно близко к топовому, – это самоубийство.

Подумать только, но уфимская пресса и болельщики «хаяли» помощника Виктора Козлова, тренера по игре в неравных составах Константина Кольцова буквально весь сезон именно за этот компонент. При этом «Салават Юлаев» стабильно идет в топ-8 КХЛ по этому показателю – у них 20.7% реализованных попыток большинства. Вчера же реализация большинства «Салавата» составила 33%.

Однако проблема дисциплины «Ак Барса» – лишь половина беды. Вернулись в важный момент и трудности с реализацией собственных попыток. «Салават Юлаев» и сам давал возможности – «барсы» получили 10 минут для розыгрыша лишнего, и все впустую.

Казанцы вновь стали действовать академически – много переводить шайбу туда-сюда, производить множество лишних манипуляций, которые ничем не заканчиваются. При этом обострять и брать игру на себя не решается никто.

Особенно это заметно на примере Александра Радулова, чья основная функция именно в обострении, лидерских качествах и умении создать момент как для себя, так и для партнеров. Однако за все свои четыре смены при розыгрыше лишнего капитан не запомнился ничем – у него почти пять с половиной минут игрового времени в большинстве.

Панику наводить прямо сейчас смысла нет. Зинэтула Хайдярович после поединка оставался предельно спокойным – философски рассуждал, что хотелось бы, чтобы его подопечные забрасывали больше, а удалялись меньше. Плей-офф все покажет. Но держать в уме тренерскому штабу именно эту игру нужно в первую очередь. Именно таким будет уровень сопротивления и накала. А стало быть, эти проблемы могут дать о себе знать в решающих встречах.

Как решать проблему с большинством? – спрашивали журналисты после игры наставника «Ак Барса».

Через работу, – в своем репертуаре отвечал Билл.

Работа ведется с июля месяца и, к сожалению, по-прежнему остается злободневной.

Евгений Свечников – ошибка селекции «Ак Барса»?

В августе, когда было объявлено о возвращении Евгения Свечникова из НХЛ в «Ак Барс», это подписание подавалось как большая трансферная победа Марата Валиуллина и хорошее приобретение для КХЛ в целом.

Поначалу слабая игра хоккеиста объяснялась тем, что он отвык от больших площадок (которых, к слову, в КХЛ остались единицы), позже пошли травмы и борьба за место в переполненном нападающими составе.

Но чем дальше по сезону, тем больше становилось понятно – ментальная проблема имеет место. Показателен момент в матче в Магнитогорске, когда 20-летний Никита Гребенкин с легкостью вывел Свечникова из себя парой крепких слов и заставил удалиться, что привело к решающим шайбам.

С тех пор картина поменялась незначительно. Да, форвард эпизодически выдает отличные матчи – например, в игре с «Авангардом» он неожиданно оформил хет-трик. Но потом вновь затухает на несколько игр.

В 28 матчах сезона в активе Евгения 13 (8+5) очков. Сносный показатель для хоккеиста, который не всегда попадает в состав. Проблема в другом – все свои шайбы он забросил еще в прошлом году. В 2024-м у него ни одного гола и лишь один балл за результативную передачу. И это в тот момент, когда остальная команда, наоборот, перешла в другой режим и заиграла интереснее.

«Что происходит с игрой Свечникова и Галиева? Не знаю. Пока они удаляются. Удалениями недоволен. А по игре – ребята действовали с хорошей отдачей, играли неплохо. Добавить мне нечего», – привычно заступался за своих малоэффективных хоккеистов Билялетдинов на пресс-конференции.

К слову, удаление Евгения накануне принесло победную шайбу «Салавату Юлаеву». Так что вопрос о пользе форварда встает все острее.

Фото на анонсе: ak-bars.ru