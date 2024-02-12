В Казани на неделю частично ограничат движение по улице Магистральная

В столице Татарстана на неделю ограничат движение по улице Магистральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги напротив 4-го корпуса здания №77 по этой улице окажется перекрыт с 13 по 19 февраля.

Причиной временных неудобств станет монтаж напорных сетей канализации, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.