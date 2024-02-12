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Общество 12 февраля 2024 23:19

В Казани на неделю частично ограничат движение по улице Магистральная

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В столице Татарстана на неделю ограничат движение по улице Магистральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги напротив 4-го корпуса здания №77 по этой улице окажется перекрыт с 13 по 19 февраля.

Причиной временных неудобств станет монтаж напорных сетей канализации, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

#Транспорт #перекрытие движения
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