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В Казани на неделю частично ограничат движение по улице Магистральная
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В столице Татарстана на неделю ограничат движение по улице Магистральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участок дороги напротив 4-го корпуса здания №77 по этой улице окажется перекрыт с 13 по 19 февраля.
Причиной временных неудобств станет монтаж напорных сетей канализации, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.
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