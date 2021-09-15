В дни голосования в Казани ограничат движение по ряду улиц

В Казани в дни думских выборов в связи с проведением различных мероприятий будет ограничено движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с нуля часов и до полуночи 17 сентября будет ограничен доступ на парковку Чаши. Здесь с 19.00 до 21.00 будет работать кинотеатр под открытым небом. Посетить его смогут те, кто проголосовал и получил специальный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

На несколько дней станет пешеходной участок улицы Профсоюзная, где будет проходить мультиформатный молодежный фестиваль. Участок Профсоюзной от Астрономической до улицы Чернышевского будет закрыт для движения автомобилей с 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября.

Также для движения автотранспорта с 0.00 до 24.00 19 сентября будет закрыта объездная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена». На территории возле стадиона состоится большой концерт, присутствовать на котором также смогут обладатели браслетов «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

В предстоящие три дня голосования — 17, 18 и 19 сентября — в Казани запланировано множество культурно-развлекательных мероприятий, о чем ранее подробно писал «Татар-информ».

Также напомним, что браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!» будет давать право бесплатного проезда на общественном транспорте на протяжении всех трех дней голосования.