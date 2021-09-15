Перевозчики Казани призвали пассажиров не прятать браслет о голосовании от кондукторов

Жителей Казани призвали не прятать от кондукторов в общественном транспорте браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!». Напомним, по нему проезд в автобусах в период с 17 по 19 сентября будет бесплатным. С просьбой к горожанам обратилась Ассоциация АТП Казани.

Браслет о голосовании рекомендуется держать на виду, а лучше всего — надеть на руку, чтобы не потерять. «Браслет должен быть хорошо виден кондуктору с момента вашей посадки в автобус до момента выхода из автобуса. Браслет должен быть на виду, чтобы избежать возможности каких-либо инцидентов», — отметили в ассоциации.

Специалисты отмечают, что за дни голосования автобусы перевезут множество пассажиров, и кондукторы не могут запомнить каждого из них. Поэтому браслет, находящийся на видном месте поможет избежать лишних вопросов.

«Перевозчики предупреждают: кусочек от браслета не является целым браслетом и не дает права бесплатного проезда в автобусах», — подчеркивают перевозчики.

Таким образом, на нем полностью должна быть видна надпись «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!».

Напомним, браслет будет давать право бесплатного проезда на общественном транспорте на протяжении всех трех дней голосования, позволит бесплатно посетить почти все музеи города и со скидкой — заведения, участвующие в уличном фестивале «Профсоюзная». Подробнее — в материале ИА «Татар-информ».