Мот, Газманов и фестиваль коктейлей: как будут развлекать казанцев в дни думских выборов

Музыкальное шоу со звездами российской эстрады, гастрономический фестиваль, где можно будет попробовать блюда кухонь мира и бесплатное посещение музеев – такими запомнятся казанцам грядущие выходные. ИА «Татар-информ» составил гид, как нескучно провести дни выборов в Госдуму РФ.

Браслет «Я проголосовал!/Мин Тавыш бирдем!» будет давать право бесплатного проезда на общественном транспорте на протяжении всех трех дней, с 17 по 19 сентября, а также позволит бесплатно посетить почти все музеи города.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

На «Ак Барс Арене» выступят «Uma2rman» и «Filatov&Karas»

Традиционно в дни выборов в Казани на территории «Ак Барс арены» проходит большой концерт с хедлайнерами из татарской и российской эстрады. В этом году представление начнется 19 сентября в 14:00 и продлится до 22:00. Об этом рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Стадион откроет проходные в 13:30. Будет мощнейшая концертная программа, которая пройдет с 14 до 22 часов. В ней поучаствуют звезды татарстанской и российской эстрады, среди которых Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Uma2rman», «Filatov&Karas», рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов», - сообщил спикер.

«Будет мощнейшая концертная программа, которая пройдет с 14 до 22 часов. В ней поучаствуют звезды татарстанской и российской эстрады, среди которых Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Uma2rman», «Filatov&Karas», рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, рядом со стадионом будет организовано много дополнительных активностей, среди которых тематические площадки для молодежи, спортивные объекты, площадка «Жизнелюб» для населения старшего возраста, а также будет проведен литературный дворик с участием поэтов и писателей из Татарстана, его хедлайнером станет заслуженная артистка России Любовь Толкалина. Она проведет свою авторскую встречу, где пообщается с жителями города. Завершится программа праздничным салютом.

«Вкусная Казань» и кинотеатр под открытым небом

Культурная программа не ограничится представлением около «Ак Барс Арены». Мероприятия будут проходить в течение всех трех дней голосования, добавил Абзалов.

Так, 17 сентября в 19:00 и 21:00 на площадке у Центра семьи «Казан» организуют кинотератр под открытым небом, где покажут художественные фильмы, голосование за выбор которых еще продолжается.

Также в пятницу на улице Баумана пройдут съемки ток-шоу «Вечерний город», где популярные радиоведущие будут в течение двух часов общаться с жителями города на различные темы, связанные с городом.

Кроме того, с 18 по 19 сентября с 11:00 до 21:00 на площади перед Дворцом земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где можно будет попробовать блюда разных кухонь со всего мира, посетить мастер-классы шеф-поваров Казани, посмотреть на выступления национальных коллективов и многое другое.

С 18 по 19 сентября с 11:00 до 21:00 на площади перед Дворцом земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще 18 сентября в 9 утра пройдет Кросс-нации на набережной реки Казанки. Предусмотрены забеги на 1, 2 и 3 километра. Ожидается, что самую длинную дистанцию пробегут около 10 тыс. человек. Жители смогут на площадке сдать и нормы ГТО.

С 15:00 в парке «Крылья Советов» начнется ретро-дискотека, где выступят казанские танцевальные группы, после чего будет объявлена общая дискотека.

Завершит программу субботы концерт «Планы на эту осень», где выступят коллективы, исполняющие татарскую альтернативную музыку, а также группа Sirotkan из Москвы.

В воскресенье, 19 сентября, в 11:00 в Дербышках пройдет большой детский праздник с крио-шоу, эстафетой, мастер-классами и аниматорами.

Далее в 12:00 в парке Урицкого выступят артисты Молодежного театра на Булаке, будут проведены мастер-классы по рисованию, а также организована тематическая фотозона.

В это же время на Набережной озера Кабан будет проходить концерт оркестра Татарского государственного театра имени Камала, который сыграет произведения из классических татарских спектаклей.

Фестиваль творческой молодежи «Профсоюзная»

Отдельное внимание в дни выборов уделят молодежным площадкам. Так, улица Профсоюзная станет 18 сентября пешеходной. Там организуют молодежную площадку с разного рода активностями, лекциями, мастер-классами и даже фестиваль коктейлей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Минтимер Нугманов.

«Уличный фестиваль под названием «Профсоюзная» пройдет 18 сентября с 15 до 22 часов. Это уникальное событие для нашего города. Будут интерактивные экскурсии по улице, лекции от барменов Казани, которые расскажут об индустрии и культуре своей сферы, кроме того, молодежь обсудит тенденции развития уличной культуры и экоотвественность в бизнесе», - отметил Нугманов.

Минтимер Нугманов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Вход на фестиваль будет свободным, для тех, кто придет с браслетом «Я проголосовал!/ Мин Тавыш бирдем!» сможет получить скидку почти во всех заведениях, которые будут представлены на мероприятии.

Также на Профсоюзной организуют Swap-маркет, турнир по настольному теннису, выставку цветов, граффити-фестиваль и спектакль «Вечеринка Сережа», в котором сыграет заслуженный артист Татарстана Павел Густов.

Браслет «Я проголосовал!/Мин Тавыш бирдем!» даст право бесплатного проезда и посещения музеев

Как сообщил руководитель аппарата Исполкома Казани Булат Алеев, в отдаленные жилые массивы города в дни выборов будут организованы 34 автобусных маршрута, которые бесплатно доставят людей до избирательных участков.

Булат Алеев Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Казань имеет огромное количество жилых массивов, в том числе и отдаленных. Для них организованы 34 автобусных маршрута, на которых можно будет доехать до избирательных участков. Информацию о них можно получить в ТОСах и районных администрациях», - отметил Алеев.

При этом браслет «Я проголосовал!/Мин Тавыш бирдем!» будет давать право бесплатного проезда на общественном транспорте на протяжении всех трех дней, с 17 по 19 сентября, а также позволит посетить бесплатно посетить почти все музеи города, добавил Азат Абзалов.