Общество 9 января 2026 11:28

В диспансеризацию россиян включили скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 2026 года в России изменится порядок проведения диспансеризации: в программу включили новые скрининги, направленные на выявление вирусных гепатитов и оценку репродуктивного здоровья. Об этом РИА Новости рассказал главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

По его словам, обновленный комплекс обследований стал более ориентирован на раннее выявление заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию. Теперь в диспансеризацию входят тесты на вирусные гепатиты, включая гепатит С, а также анализы на вирус папилломы человека (ВПЧ). Для женщин предусмотрена жидкостная цитология – более точный метод диагностики патологий, которые могут привести к бесплодию.

Демидик отметил, что для маломобильных граждан и людей с инвалидностью внедряется особый порядок прохождения диспансеризации. В таких случаях организуют доставку пациента в медучреждение, а если это невозможно, формируют выездные бригады, которые проводят обследование на дому.

