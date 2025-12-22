«Мужское бесплодие встречается в два раза чаще»: эксперты об итогах диспансеризации в РТ

За этот год благодаря диспансеризации более 100 тысяч жителей Татарстана узнали о том, что имеют те или иные заболевания. Благодаря диспансеризации получается выявить болезни кровообращения, онкологию и другие опасные заболевания, что позволит снизить смертность населения.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году на диспансеризации впервые было выявлено 100 тысяч заболеваний»

Многие заболевания протекают бессимптомно, и узнать о них можно только с помощью обследования. Так, скрытно в течение долгого времени в организме могут существовать в том числе и злокачественные образования. Так же могут себя вести и другие болезни, которые приводят к смерти человека. Чтобы вовремя выявить изменения в организме и дать себе шанс быть здоровым, необходимо вовремя проходить диспансеризацию.

С прошлого года для татарстанцев репродуктивного возраста проводится еще и диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья – она позволяет выявить возможные проблемы с зачатием и беременностью. О том, как часто жители Татарстана проходят такие обследования, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«К настоящему моменту профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп населения уже прошло более 1 миллиона 450 тысяч человек», – рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана Елена Хафизова.

Елена Хафизова: «В этом году продолжена углубленная диспансеризация татарстанцев, которые перенесли новую короновирусную инфекцию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она напомнила, что диспансеризация проводится раз в три года для тех, кому от 18 до 39 лет. Те, кто старше, обследуются ежегодно.

«В этом году продолжена углубленная диспансеризация татарстанцев, которые перенесли новую короновирусную инфекцию. Объемы по сравнению с годами, когда наблюдалась вспышка этой инфекции, существенно меньше. Мы осмотрели более 2,5 тысячи человек. Это почти в полтора раза больше, чем плановый объем. Ситуация спокойнее, чем в предыдущие годы», – отметила она.

Диспансеризация проходит в два этапа – первичный и более углубленный. Второй этап предусмотрен для тех, кто имеет хронические заболевания, а также для тех, у кого на первом этапе выявлены заболевания.

Список исследований зависит от пола и возраста и может включать онкоскрининг, маммографию, колоноскопию и другие углубленные исследования.

«По итогам этого года на диспансеризации впервые было выявлено 100 тысяч заболеваний. Из них на первом месте болезни системы кровообращения – это более 32 тысяч случаев. Что важно, в среднем у каждого десятого пациента выявлены факторы риска хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Среди болезней системы кровообращения лидируют те, которые наблюдаются с повышенным артериальным давлением. Также были выявлены 1,5 тысячи злокачественных образований на ранней стадии», – привела данные начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана.

Диспансеризация проходит в два этапа – первичный и более углубленный Фото: © «Татар-информ»

«Для онкоскрининга используются методы, которые признаны во всем мире»

«Диспансеризация включает в себя выявление различных заболеваний. В первую очередь это заболевания, которые приводят к инвалидности и смертности. Это сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов дыхания, сахарный диабет, преддиабет и злокачественные образования», – рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова.

Основная линейка методов исследования направлена как раз на выявление этих заболеваний, добавила она.

«Если мы говорим про онкоскрининг, то у нас используются методы, которые признаны во всем мире. Они позволяют выявить наиболее ранние маркеры злокачественных образований. В отношении сердечно-сосудистых заболеваний применяются анкетирование, затем лабораторные исследования, которые позволяют заподозрить те факторы риска, которые могут привести к заболеванию», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана.

Люция Фейсханова: «В отношении сердечно-сосудистых заболеваний применяются анкетирование, затем лабораторные исследования, которые позволяют заподозрить те факторы риска, которые могут привести к заболеванию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Назначаются обследования в соответствии с приказом Минздрава – все строго регламентировано, подчеркнула Люция Фейсханова.

«Не нужно бояться, что врач забудет назначить какие-либо обследования, – все они внесены в базу. Все, что необходимо, в зависимости от возраста и пола будет сделано», – заверила она.

«В этом году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 450 тысяч человек»

С прошлого года в Татарстане проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья.

«В этом году эту диспансеризацию прошли более 450 тысяч человек. Она проводится среди мужчин и женщин репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. Эта диспансеризация тоже проходит в два этапа. Ее задача – оценить возможность, может ли наступить зачатие ребенка у мужчины и у женщины, а также вероятность благополучного течения беременности», – рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова.

Фирая Сабирова: «Если говорить о факторах риска, то на первое место я бы поставила ожирение и избыточный вес – на сегодняшний день это проблема номер один» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впервые такая диспансеризация проводится с наибольшим акцентом на мужчин, добавила она.

«Мы понимаем, что женщина ходит к гинекологу достаточно регулярно, а вот у мужчин такой привычки нет. И это при том, что мужское бесплодие выявляется все чаще, что не может нас не беспокоить. Эта диспансеризация выявляет не только заболевания, но и факторы риска, которых достаточно много. Они могут привести к проблемам с зачатием и к проблемам с беременностью», – добавила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана.

В результате проведенных исследований на первом месте среди проблем с репродуктивным здоровьем у женщин – нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания и доброкачественные образования матки. У мужчин – это варикоцеле и различные воспалительные заболевания.

«Если говорить о факторах риска, то на первое место я бы поставила ожирение и избыточный вес – на сегодняшний день это проблема номер один. Он приводит к диабету у беременных, женщины с лишним весом реже беременеют, и та же проблема у мужчин – у них возникают проблемы со сперматогенезом в том числе», – добавила Фирая Сабирова.

«Многие мужчины считают себя абсолютно здоровыми, но когда начинаем проводить обследование, они понимают, что это не так» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 30% случаев мы видим сочетанное бесплодие – где есть проблемы и с мужской, и с женской стороны»

По данным ВОЗ, еще 15-20 лет назад мужское бесплодие в парах составляло 15%, сейчас же – 30%. Отмечается и снижение подвижности сперматозоидов у мужчин – эти показатели с годами стали почти в два раза хуже, добавила она.

«Мы работаем с мужским материалом, и найти мужчину, который бы отвечал всем требованиям донора, очень сложно. Нужно обследовать порядка 20-30 мужчин, чтобы найти одного, кто подходит по параметрам донора. К сожалению, мужское бесплодие растет очень быстро. Еще в 30% случаев мы видим сочетанное бесплодие – где есть проблемы и с мужской, и с женской стороны. Факторами, влияющими на это, становятся неправильный образ жизни, гиподинамия, питание, курение, гаджеты, снижение физической нагрузки. Отмечу, что мужчины более чувствительны к воздействию всех факторов, в том числе к воздействию факторов внешней среды. Есть еще и социальные факторы, когда мужчины достаточно высоко оценивают свое здоровье или переоценивают его. Многие считают себя абсолютно здоровыми, но когда начинаем проводить обследование, они понимают, что это не так», – рассказала она.

Такое самомнение приводит к тому, что мужчины реже обращаются к врачам, добавила Фирая Сабирова.

«Мужчины более подвержены стрессам, что приводит к изменениям гормонального фона. Это сильно влияет на половую функцию», – отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана.

«У нас был проект для молодоженов. Мы обследовали супружеские пары, которые только заключили брак и планировали завести ребенка. Из 320 супружеских пар готовы к беременности были только 17%. Остальные имели проблемы, которые нужно было решать. И если бы они забеременели с этими проблемами, получили бы проблемную беременность», – привела данные она.

В диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья входят такие обследования, как спермограмма, УЗИ, обследование на наличие инфекций.

«Хочу пожелать всему населению нашей республики, чтобы в следующем году у нас было больше детишек, чтобы все они были здоровы, а для этого нужно хорошо подготовиться», – заключила медик.

Врачи подчеркнули: все обследования, которые входят в диспансеризацию, – бесплатные. Пройти их можно за несколько дней в своей поликлинике.