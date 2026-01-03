Диспансеризацию в Татарстане в 2025 году прошли более 900 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году в ходе профилактических мероприятий выявлено 108 028 заболеваний (85% взяты на диспансерное наблюдение). Из них подтверждены 1 524 новых случаев злокачественных новообразований.

Практически здоровыми признаны более 20% осмотренных. У каждого 10-го жителя выявлены риски развития того или иного заболевания.

Всего на диспансерном учете в республике состоят более 1,2 млн жителей. Медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в 2025 году получили более 900 тысяч человек.

Диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли более 450 000 жителей республики репродуктивного возраста (18-49 лет), охвачено 32% от населения соответствующего возраста.

В проекте промышленной диспансеризации участвуют 72 медорганизации и 933 предприятия. За два года объемы увеличились почти в 2 раза. На 2-й этап диспансеризации направлено более 10% от осмотренных.

В Республике Татарстан функционируют 27 передвижных мобильных комплексов, пять из них – это мобильные поликлиники, с помощью которых на село выезжают специалисты высокотехнологичных медицинских центров.

В 2025 году в татарстанские села было организовано 90 тысяч выездов.

Всего за последние пять лет функционирования мобильные поликлиники выехали в 775 населенных пунктов, осмотрено 190 тысяч пациентов, выполнено 326 тысяч посещений, выявлено 25 145 новых заболеваний.

Среднегодовое число посещений на мобильных комплексах за последние 5 лет выросло в 3,5 раза.

Диспансеризация проводится по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», репродуктивная диспансеризация ­– по нацпроекту «Семья».