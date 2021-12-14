В «Динамо» слухи об уходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс» назвали грязной инсинуацией

Руководство московского «Динамо» не рассматривало возможность обмена форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова. Об этом заявил генменеджер столичной команды Алексей Сопин.

По его словам, в «Динамо» официально с подобными предложениями клубы КХЛ не обращались. «Возможный обмен Шипачёва и Войнова – грязные инсинуации, официально с этим никто не обращался. Вокруг больших хоккеистов всегда ходят какие-то слухи и разговоры. И я ни к кому не обращался», – заявил Сопин в интервью ютуб-каналу «Спорт-Экспресса».

Напомним, что ряд федеральных СМИ связывали слухи об уходе Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Станислава Галиева из «Динамо» именно в казанский «Ак Барс», поскольку лишь в казанской команде хватает свободных средств под потолком зарплат. При этом агенты хоккеистов опровергали информацию о переходе.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с канадским защитником Марком Барберио до конца сезона. Также стало известно, что тренерский штаб казанского клуба усилит 62-летний специалист из Канады Майк Пелино. Оба пока не присоединились к «Ак Барсу».

Также стало известно, что словацкий защитник Петр Черешняк может перейти в «Ак Барс».