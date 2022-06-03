В «Динамо» раскрыли причины ухода Войнова и Шипачева в «Ак Барс» за мизерную компенсацию

У «Динамо» не было другого выбора, чем отдать за символическую компенсацию лидеров команды Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в казанский «Ак Барс». Об этом заявил генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин.

«Шутки на тему обмена Войнова и Шипачёва на символическую компенсацию? Мы заявляли определённый интерес в виде трёх-четырёх хоккеистов, но в Казани работают неглупые люди. Они тоже смотрят на перспективу и прекрасно понимали, что отдавать молодых хоккеистов, которые могут понадобиться им в будущем, не входит в их интересы. Поэтому они сразу отказали нам по тем игрокам, которых мы запрашивали.

Вы должны понимать, что в плане финансовой части Шипачёв и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми хоккеистами и были большой нагрузкой на платёжную ведомость клуба и на потолок зарплат. У нас было два-три конкретных предложения по ним от других команд КХЛ, но у ребят действовал пункт на запрет обмена, и мы не могли ими спекулировать и говорить, что в случае чего они поедут в Хабаровск. Для осуществления обмена должно было совпасть желание всех трёх сторон, и это накладывало осложнения на организацию сделки.

Может быть, мы и могли поступить по-другому, но это всё просто повлияло бы на время. Повторюсь, в Казани работают неглупые люди, и они прекрасно видели рынок и знали ситуацию, в которой находилось «Динамо». Можно было бесконечно откладывать обмен, но тогда всё тянулось бы до лета, и мы бы несли финансовые затраты. Расставание с игроками не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме разгрузки ведомости, мы извлечь не смогли», — цитирует Сопина «Чемпионат».

Напомним, что позже руководство «Ак Барса» подписало новые контракты с понижением зарплаты Войнова и Шипачева.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала две части (1 и 2) интервью с форвардом «Ак Барса» Артемом Лукояновым.