В День семьи в Альметьевске поженится рекордное количество пар

В Альметьевском ЗАГСе в День семьи, любви и верности планируют вступить в брак 14 пар. Проведение праздника в прямом эфире анонсировал глава района Тимур Нагуманов.

«В семье начинается жизнь каждого человека. Семья — это крайне важная ячейка общества, но не просто ячейка, это то, что для каждого человека является самым ценным и дорогим, то, что придает сил в работе и развитии жизни», — отметил спикер.

Кроме того, в Альметьевске будет организована культурно-развлекательная программа, заработают интерактивные площадки.

«На сцене городского парка пройдет чествование пар — юбиляров семейной жизни, проживших в браке 15, 25, 50, 55 лет. Там же медалью „За любовь и верность“ будут награждены семьи, которые уже доказали свою крепкую любовь», — анонсировал глава района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах за три дня сыграют рекордное число свадеб.

Двадцать восьмого июня этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 8 июля, День семьи, любви и верности, стал официальным праздником.