Путин объявил День семьи, любви и верности официальным праздником

Президент России Владимир Путин объявил День семьи, любви официальным праздником, который будет отмечаться 8 июля. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в тексте документа.

Впервые идея учредить День семьи, любви и верности возникла в 2008 году у жителей города Муром. В этом городе, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля, и прошел первый праздник. Позднее идею поддержали в Госдуме и Совфеде, а символом Дня семьи, любви и верности выбрали ромашку — этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности.