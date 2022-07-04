В Челнах за три дня сыграют рекордное число свадеб

В Набережных Челнах за три дня, 7, 8 и 9 июля, сыграют рекордное количество свадеб. Ко Дню семьи, любви и верности решили приурочить заключение брака 116 пар, пишут «Челнинские известия».

Торжественные церемонии бракосочетания будут проходить в течение трех дней. В четверг, 7 июля, зарегистрируют свои отношения 48 пар, в пятницу, 8-го числа, — 40 пар, в субботу, 9-го числа, — 28 пар.

При этом в 2021 году за те же три дня вступили в брак всего 43 пары, отмечает издание.

В этом году Президент РФ Владимир Путин объявил День семьи, любви и верности официальным праздником, о чем сообщал «Татар-информ».