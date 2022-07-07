В День семьи на нижнекамской телевышке появится иллюминация с ромашками

В честь Дня семьи, любви и верности на нижнекамской телебашне появится иллюминация с ромашками. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель пресс-службы мэрии Яна Енькова.

«На всю высоту башни — а это 196 метров — появится символ Дня семьи — белые ромашки, а на их фоне надпись-поздравление „С Днем семьи, любви и верности!“», — уточнила собеседница агентства.

Трансляция начнется в темное время суток, в 21.00, и будет продолжаться до рассвета, примерно до трех утра.

Осуществить проект по оснащению нижнекамской телевышки иллюминацией предложили сами нижнекамцы, его реализовали к 50-летию города в 2016 году. Над проектом работал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно: на Новый год, в День России и по другим значимым поводам.

Сейчас на телебашне каждый день новый сценарий — нижнекамцам транслируют летние мотивы.

Символ Дня семьи, любви и верности появится и на Казанской телебашне, а также на Останкинской башне в Москве и башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Челябинске и других городах, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Идея празднования Дня семьи, любви и верности возникла у жителей Мурома — в этом городе покоятся мощи святых Петра и Февронии. В 2008 году идею широкого празднования поддержали общественные организации, Совет Федерации, Государственная Дума. 28 июня этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.