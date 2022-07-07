На Казанской телебашне появится символ Дня семьи, любви и верности

Завтра, 8 июля, с 21.00 до 23.00, Казанская телебашня включит праздничную архитектурно-художественную подсветку с поздравлением в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Помимо Казани, в этот день тематическая иллюминация появится на башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Челябинске и других городах.

В Москве с полуночи и в течение дня на медиафасаде Останкинской башни будут показывать тематический видеоролик со словами «С Днем семьи, любви и верности» и символ праздника — белые ромашки.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин объявил День семьи, любви и верности официальным праздником. До этого он отмечался в России с 2008 года.