В день памяти Георгия Победоносца в храме на Казанке совершат Литургию

В храме-памятнике на Казанке 6 мая будет совершена Божественная литургия в честь Георгия Победоносца. Возглавит ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

На богослужении помолятся о воинах, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, о пленных и без вести пропавших, о бойцах, получивших ранения и вернувшихся с фронта, а также об их родственниках.

Храм на Казанке после масштабной реставрации был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в июле прошлого года. Сейчас он является главной церковью для военных Татарстана.

Церковь была построена в 1823 году на месте братской могилы воинов Ивана Грозного. Ранее здесь располагался Зилантов монастырь, но из-за разлива Казанки его подняли выше, на холм, а на его прежнем месте установили часовню и затем воздвигли каменный храм.

При советской власти храм-памятник закрыли и снесли крест. Долгое время он пустовал – из-за нахождения посреди реки использовать его было невозможно. Только в 2005 году его передали Казанской епархии.