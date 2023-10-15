В День отца телебашня Нижнекамска включила световое поздравление

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На нижнекамской телебашне включили световые поздравления ко Дню отца и ко Дню работников дорожного хозяйства. Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал директор информационного центра Максим Шаронов.

«Всех нижнекамских отцов с замечательным праздником! Думаю, все знают насколько важна роль и значимость отца в семье. Быть отцом – это ответственная и почетная миссия!» – сказано в публикации.

Ранее поздравление, посвященное отцам, в своем телеграм-канале выложил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Праздник был учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2021 года.

Также Раис РТ и Президент России поздравили работников и ветеранов дорожного хозяйства.

