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В День отца телебашня Нижнекамска включила световое поздравление
На нижнекамской телебашне включили световые поздравления ко Дню отца и ко Дню работников дорожного хозяйства. Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал директор информационного центра Максим Шаронов.
«Всех нижнекамских отцов с замечательным праздником! Думаю, все знают насколько важна роль и значимость отца в семье. Быть отцом – это ответственная и почетная миссия!» – сказано в публикации.
Ранее поздравление, посвященное отцам, в своем телеграм-канале выложил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Праздник был учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2021 года.
Также Раис РТ и Президент России поздравили работников и ветеранов дорожного хозяйства.
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