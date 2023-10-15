Путин: Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в экономике России

Фото: пресс-служба Кремля

От результатов созидательного труда работников дорожного хозяйства во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Об этом сказал Президент России Владимир Путин, поздравляя граждан, трудящихся в данной сфере, с их профессиональным праздником.

«Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии ее экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, чаще всего это представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие свое дело.

Отрасль, несмотря на сегодняшнюю сложную обстановку, показывает свою эффективность и выходит на отличные показатели. Благодаря грамотным управленческим решениям и широкому внедрению современных технологий строятся и ремонтируются сотни километров дорог и магистралей, уделяется особое внимание дорожной сети в новых субъектах РФ, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов ГЧП.

«Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей», — заключил Путин.

На совещании в Доме Правительства 13 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что дорожная отрасль — одна из важнейших сфер для экономики.