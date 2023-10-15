«Уважайте и любите своих отцов!»: Минниханов выложил видеопоздравление с Днем отца

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеопоздравление с Днем отца, который отмечается сегодня.

В ролике, который разместил руководитель республики, маленький мальчик ждет отца, участвующего в специальной военной операции (СВО), смотрит в окно и вспоминает различные эмоционально нагруженные моменты из прошлого. В финале отец мальчика возвращается.

«Әти — гаиләсенең ышанычлы яклаучысы һәм таянычы, балалар өчен батырлык, җаваплылык, тырышлык үрнәге. Әтиләрегезне хөрмәт итеп, яратып яшәгез! (в переводе с татарского „Отец — надежный защитник и опора семьи, пример мужества, ответственности, трудолюбия для детей. Уважайте и любите своих отцов!“ — прим. Т-и) С Днем отца!» — написал также Рустам Минниханов.

День отца был учрежден указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2021 года. Памятная дата установлена в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Татарстанцев с этим праздником сегодня поздравила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — замечал глава российского государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.