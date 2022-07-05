В день Курбан-байрама в Казани изменится график движения общественного транспорта

В день празднования Курбан-байрама график движения общественного транспорта в Казани будет изменен. Для удобства верующих 9 июля ряд автобусов и троллейбусов начнет курсировать с 1.30.

До мест празднования в мечетях города жителей будут доставлять автобусы №5, 22, 29, 33, 37, 47, 56, 74, 75 и 91, а также троллейбусы №1 и 2, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничные мероприятия в мечетях столицы Татарстана начнутся в 2.30 ночи с чтения утреннего намаза. Обряд заклания жертвенных животных будет проходить в течение трех дней — 9, 10 и 11 июля. В Казани, как сообщал «Татар-информ», для этих целей определены 17 площадок.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана определило в общей сложности 39 площадок, где будет проходить заклание жертвенных животных в дни празднования Курбан-байрама.