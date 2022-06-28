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Ру Тат
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Религия
28 июня 2022  14:53

ДУМ РТ определило места заклания в дни Курбан-байрама в республике

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В Духовном управлении мусульман Татарстана определили места, где будет проходить заклание жертвенных животных в дни празднования Курбан-байрама. Список из 39 площадок по всей республике опубликован на сайте управления.

Отмечается, что праздничные мероприятия в мечетях, а также обряды жертвоприношения в местах заклания будут проводиться с соблюдением антиковидных мер. Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение 3 дней.

Кроме того, Совет казыев и Совет улемов ДУМ РТ установили размер размер нисаба для совершения курбана в этом году. Он составил 32 тысячи рублей.

Нисаб Курбана – это свободные средства, за вычетом долгов и необходимых расходов, обладание которыми обязывает мусульманина совершить жертвоприношение в праздник.

#курбан-байрам #ДУМ РТ
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