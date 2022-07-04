В Курбан-байрам в Казани заработают 17 официальных площадок для жертвоприношений

На предстоящем празднике Курбан-байрам на территории Казани будут действовать 17 официальных площадок для заклания жертвенных животных. Кроме того, для удобства верующих организуют специальные автобусные маршруты до мечетей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома столицы РТ Ильнур Шакиров.

Он напомнил, что 9 июля стартует один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В мечетях города праздничное мероприятие начнется в 2.30 утра с чтения Корана.

«Затем начнется обряд заклания жертвенных животных, который продлится в течение трех дней – 9, 10 и 11 июля в 17 местах. Адреса будут опубликованы на официальном портале мэрии Казани», – отметил докладчик.

Он добавил, что религиозным объединениям будет оказано содействие для организации данного мероприятия.

«Службы города организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забою в неустановленных местах. Правоохранителями будут предприняты меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих. Для перевозки горожан до мечетей в праздник Курбан-байрам 9 июля будет организована специальная подача автобусных маршрутов», – резюмировал Ильнур Шакиров.

