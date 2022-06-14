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Ру Тат
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Здоровье
14 июня 2022  19:41
Эвелина Киселёва

В День донора казанцы пополнили банк крови на 57 литров

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Во время акции «Сердце Казани», которая прошла сегодня у стен Казанского Кремля, доноры пополнили банк крови на 57 литров. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Казани.

Благодаря акции, которую провели в честь Всемирного дня донора крови, донации в мобильном комплексе совершили 127 жителей.

«Спасибо всем участникам донорской акции у Казанского Кремля», – добавили в горздраве Казани.

Ранее «Татар-информ» собрал три истории казанских доноров, которые помогают людям, сдавая кровь.

#донор #кровь #донорская акция
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