В День донора казанцы пополнили банк крови на 57 литров

Во время акции «Сердце Казани», которая прошла сегодня у стен Казанского Кремля, доноры пополнили банк крови на 57 литров. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Казани.

Благодаря акции, которую провели в честь Всемирного дня донора крови, донации в мобильном комплексе совершили 127 жителей.

«Спасибо всем участникам донорской акции у Казанского Кремля», – добавили в горздраве Казани.

Ранее «Татар-информ» собрал три истории казанских доноров, которые помогают людям, сдавая кровь.