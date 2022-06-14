«Отдать часть себя, чтобы спасти чью-то жизнь»: Истории казанских доноров крови

Сегодня во всем мире отмечается День донора, отпраздновали его и в Казани. «Татар-информ» собрал три истории казанских доноров, которые однажды пришли помочь случайно, за компанию, а теперь не представляют свою жизнь без помощи людям. О генетических близнецах для доноров костного мозга и о том, почему сдают кровь, – в репортаже «Татар-информа».

Сегодня во всем мире отмечается День донора, отпраздновали его и в Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спустя 15 лет нашелся генетический близнец, которому нужна помощь

Виктор Архипов начал сдавать кровь еще учась в медицинском университете. Сейчас он работает стоматологом.

«Врачебная профессия подразумевает под собой не только улучшение качества жизни наших пациентов, мы стараемся максимально помочь, спасти. Все, что мы можем, отдаем», – рассказал мужчина.

Виктор заметил, что в стоматологии очень редко речь в прямом смысле идет о спасении жизни, а, к примеру, хирурги, медики скорой помощи сталкиваются с этим, пожалуй, ежедневно.

«Нам тоже хочется, хоть немножко, но поучаствовать в этом», – пошутил мужчина.

Больше 20 раз он сдавал плазму и десять раз – кровь.

Виктор Архипов начал сдавать кровь еще учась в медицинском университете. Сейчас он работает стоматологом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врачи местного плазмоцентра предложили ему войти в реестр доноров костного мозга. Доноры сдают небольшое количество крови, ее отправляют на генетический анализ. Информация о генетическом коде хранится в системе и «ждет» подходящего рецепиента.

Спустя 15 лет мужчине позвонили из центра и сообщили, что есть реципиент, которому полностью подходит костный мозг Виктора. Таких людей медики называют генетическими близнецами – их генетические коды практически полностью совпадает.

Мужчина не раздумывая пошел сдавать костный мозг, чтобы помочь этому незнакомому человеку.

«Я сказал, что, конечно, могу приехать. Потому что речь идет о жизни человека, о его здоровье», – отметил он.

О реципиенте донор не знает ничего – это медицинская тайна. Виктор точно знает лишь то, что его костный мозг сохранит кому-то жизнь и здоровье.

Марат Садыков вместе с главным врачом Республиканского центра крови Рамилем Тураевым наградили победителей конкурса «Лучший донор Российской Федерации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На благотворительной донорской акции «Сердце Казани» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков вручил Виктору Архипову почетную медаль ФМБА России «За содействие донорскому движению».

Марат Садыков вместе с главным врачом Республиканского центра крови Рамилем Тураевым наградили победителей конкурса «Лучший донор Российской Федерации» в номинациях: «Лучший донор тромбоцитов», «Династия», «Региональный лидер донорского движения».

Министр отметил их незаменимый вклад в судьбы и здоровье других людей.

Кровь человека по-прежнему ничем искусственным заменить нельзя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, несмотря на то, что современная медицина динамически развивается, производятся сложнейшие лекарства, кровь человека по-прежнему ничем искусственным заменить нельзя.

«Главное – помощь людям»

Всемирный День донора решили поддержать и сотрудники Росгвардии. Они приходят в казанский филиал «Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» далеко не первый раз.

Всемирный День донора решили поддержать и сотрудники Росгвардии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня решили сдать компоненты крови порядка 20 сотрудников ведомства.

Айрат Сунгатов из батальона УВО Росгвардии по Республике Татарстан сдавал плазму уже 5-6 раз, до этого десять раз сдавал другие компоненты крови.

Первый раз пошел сдавать кровь также с коллегами, предложили на работе, не отказался. После этого сдавал кровь в ДРКБ, в Центре крови и в казанском плазмоцентре.

Айрат Сунгатов сдавал плазму уже 5-6 раз, до этого десять раз сдавал другие компоненты крови Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Айрат шутит, что «втянулся» в донорское движение за компанию с сослуживцами. Но главное, конечно, возможность помогать людям.

«Есть люди, которые нуждаются в этой крови. В первую очередь сдаю для них. Я понимаю, если больным людям не будет возможности перелить кровь, они могут умереть, или болеть всю оставшуюся жизнь», – рассказал Айрат Сунгатов.

«Дарим частичку себя»

«Сегодня междунардный День донора крови, мы наравне с другими гражданами не можем остаться безучастными, поэтому мы здесь, дарим частичку себя людям», – отметил командир взвода первого батальона УВО Росгвардии по Татарстану Игорь Виславский.

Игорь Виславский: «Мы наравне с другими гражданами не можем остаться безучастными, поэтому мы здесь, дарим частичку себя людям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плазму росгвардейцы сдавали впервые, до этого несколько раз сдавали просто кровь. Бояться и сомневаться не стоит, уверяет Игорь, ведь дело это благое.

«Из плазмы доноров-росгвардейцев, наших кадровых и первичных доноров, будут получены отечественные вирусобезопасные препараты альбумин, иммуноглобулин. Альбумин нужен людям с большой кровопотерей, иммуноглобулин – тем, кто страдает иммунодефицитными состояниями. Человеческие белки – это препараты из донорской плазмы, их невозможно синтезировать искусственно», – рассказала заведующая казанским филиалом Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» Асия Хусаинова.

Сдать плазму или другие компоненты крови может любой совершеннолетний житель России с хорошим здоровьем и весом больше 50 килограммов. Перед донацией надо пить больше жидкости, выспаться и воздержаться от употребления спиртного. В день донации можно слегка позавтракать.