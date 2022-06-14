«Кровь заменить на искусственную невозможно»: в Казани отмечают День донора

В Казани проходит благотворительная донорская акция «Сердце Казани» на Площади 1 Мая, все желающие могут сдать кровь в специальном комплексе.

Мобильный комплекс забора и заготовки крови осмотрел министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, несмотря на то, что современная медицина динамически развивается, производятся сложнейшие лекарства, кровь человека по-прежнему ничем искусственным заменить нельзя.

Марат Садыков вместе с главным врачом Республиканского центра крови Рамилем Тураевым наградили победителей конкурса «Лучший донор Российской Федерации» в номинациях: «Лучший донор тромбоцитов», «Династия», «Региональный лидер донорского движения».

Министр отметил их незаменимый вклад в судьбы и здоровье других людей.

Стоматологу, жителю Казани Виктору Архипову вручили медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению».

«Речь идет о жизни человека, о его здоровье. Наверное, это громко прозвучит, но это мой долг», – сказал донор.

Республиканский центр крови вместе с Комитетом по делам детей и молодежи Исполкома Казани при поддержке проекта DonorSearch.org приглашают отпраздновать Всемирный день доноров сдачей крови, пополнив ряды движения доноров крови по всему миру. Мобильным комплекс рядом со входом в Казанский Кремль будет работать сегодня до 12.00.