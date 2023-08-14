Три человека погибли, семь пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале

Три человека погибли, ещё семь пострадали из-за взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, в автосервисе взорвались 2 цистерны из 8. В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе.

Ранее мы сообщали, что сегодня вечером в автосервисе у торгового центра «Глобус» прогремел взрыв.

Огонь перекинулся на близстояшую автозаправочную станцию, а от нее – на несколько автомобилей.

На месте работают экстренные службы. Людей эвакуируют подальше от пожара.