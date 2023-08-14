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Три человека погибли, семь пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале
Три человека погибли, ещё семь пострадали из-за взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, в автосервисе взорвались 2 цистерны из 8. В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе.
Ранее мы сообщали, что сегодня вечером в автосервисе у торгового центра «Глобус» прогремел взрыв.
Огонь перекинулся на близстояшую автозаправочную станцию, а от нее – на несколько автомобилей.
На месте работают экстренные службы. Людей эвакуируют подальше от пожара.
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