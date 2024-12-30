В Чистополе мемориал павшим на Великой Отечественной включен в реестр памятников

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Чистополе мемориал павшим на Великой Отечественной войне, находящийся на улице Карла Маркса, признан объектом культурного наследия местного (муниципального) значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Приказом ведомства утверждены границы территории памятника, а также определен предмет охраны для сохранения исторического облика монумента. «Это значит, что он получит особый статус и защиту», — уточнили в комитете.

В частности, будет охраняться соотношение созданного в 1968 году центрального мемориального комплекса и аллеи Героев 1975 года (с включениями 2005 года), чаша с Вечным огнем, изображение ордена Отечественной войны на обелиске, барельефы у входа в аллею, мемориальные таблички с именами погибших воинов.

Сотрудники Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия проводят осмотр и инвентаризацию всех памятников, связанных с Великой Отечественной войной, чтобы подготовить их к предстоящему 80-летию Победы. Еще осенью соответствующие планы анонсировал председатель комитета Иван Гущин.

«Некоторые захоронения попадают под охрану, а также ремонтируются, приводятся в надлежащее состояние», — подчеркнули при этом в ведомстве.