В 2025 году проверят все памятники РТ, связанные с Великой Отечественной войной

В 2025 году будет праздноваться 80 лет со дня Великой победы. В связи с этим будет проверено состояние всех памятников в Татарстане, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Всего на государственной охране в республике стоит 57 объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это захоронения, памятники, бюсты. В настоящее время проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования целесообразности включения 18 объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В этом году мы проводим масштабную инвентаризацию таких памятников и их технического состояния», - отметил он.

По результатам экспертизы будет проведен ремонт тех памятников, которые требуют реконструкции, заключил Гущин.