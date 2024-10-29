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В 2025 году проверят все памятники РТ, связанные с Великой Отечественной войной
В 2025 году будет праздноваться 80 лет со дня Великой победы. В связи с этим будет проверено состояние всех памятников в Татарстане, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Всего на государственной охране в республике стоит 57 объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это захоронения, памятники, бюсты. В настоящее время проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования целесообразности включения 18 объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В этом году мы проводим масштабную инвентаризацию таких памятников и их технического состояния», - отметил он.
По результатам экспертизы будет проведен ремонт тех памятников, которые требуют реконструкции, заключил Гущин.
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