Несколько захоронений красноармейцев признают в Татарстане объектами культурного наследия

Мемориал в память об умерших от ран бойцах Красной армии в Бугульме

Фото: Комитет РТ по охране ОКН

В Татарстане ряд захоронений красноармейцев, погибших в ходе Гражданской войны и умерших от ран во время Великой Отечественной войны, планируют признать объектами культурного наследия местного (муниципального) значения. Проекты соответствующих решений Комитета РТ по охране объектов культурного наследия пока проходят антикоррупционную экспертизу.

Памятник в селе Дурасово Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Речь идет, в частности, о находящейся в селе Дурасово Лениногорского района РТ братской могиле красноармейцев Невельского и Оршанского полков 27-й дивизии 5-й армии Восточного фронта, погибших 10 октября 1918 года (на тот момент 27-я стрелковая дивизия еще именовалась Левой группой войск, ей противостояли части Народной армии КОМУЧа — прим. Т-и).

Бетонный мемориал был установлен в 1989 году. На вертикальной плите памятника указаны бойцы Невельского полка Александр Тимерит, Фома Музыченко, Иван Дударев, Сангатулла Касматыпов и Гавриил Микша, на горизонтальной — бойцы Оршанского полка Алексей Раков, Ефим Хватов, Каюм Бахитов, Иван Слесаренко и Семен Дворецкий.

Памятник в селе Старая Письмянка Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Памятник на кладбище села Старая Письмянка того же Лениногорского района также установлен над братской могилой красноармейцев. Надпись на стеле, изготовленной из шлифованного гравия на сером бетоне, утверждает, что они были «зверско убиты белогвардейцами в 1919 году». Какие-либо иные подробности не приводятся. Этот мемориал, как и предыдущий, тоже был создан в 1989 году.

Собираются внести в реестр объектов культурного наследия и находящуюся на православном кладбище Бугульмы могилу организатора и первого начальника (комиссара) местного отряда Красной армии Петра Ненастьина, который также был членом временного исполкома, горисполкома и ревтрибунала.

Мемориал на могиле Петра Ненастьина в Бугульме Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Родившегося в 1885 году Ненастьина расстреляли в сентябре 1918 года «белогвардейцы» — легионеры Чехословацкого корпуса. Именно они вместе с бойцами Народной армии КОМУЧа арестовали его летом 1918-го после взятия города. Обелиск на могиле из кирпича, стали и бетона был установлен в 1960 году.

Объектом культурного наследия должен стать и другой мемориал на православном кладбище Бугульмы, установленный в честь 55 умерших от ран в 1941–1945 годах в местном эвакогоспитале бойцов Красной армии. Пирамидальный обелиск из железобетона на двухчастном стилобате увенчан изготовленной из металла звездой в лавровом венке. Работы по установке памятника проводились в 2005 и 2011 годах.