В Чехии планируют сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для пожилых людей

Власти Чехии готовят законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом сообщил Премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает Оперативный штаб Москвы.

Бабиш отметил, что прививки могут стать обязательными и для представителей некоторых профессий. В частности, это касается медицинских и социальных работников.

Ранее Бабиш обращал внимание на то, что в текущей эпидемиологической ситуации Чехия может ввести режим локдауна для невакцинированного населения.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить и в России. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ.