В Чехии мужчине грозит тюремный срок за умышленное распространение коронавируса

Жителя Чехии судят за умышленное распространение коронавируса, ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Полиция выяснила, что после заражения мужчина не соблюдал карантин и посещал общественные места без медицинской маски.

Ранее чешский суд оштрафовал журналистку на 10 тыс. евро (более 850 тыс. рублей) за публикацию неправдивых сведений о прививках.

В ноябре 2021 года в стране рассматривали возможность введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, как это сделала Австрия.