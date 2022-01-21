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Ру Тат
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Здоровье
21 января 2022  12:47

В Чехии мужчине грозит тюремный срок за умышленное распространение коронавируса

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Жителя Чехии судят за умышленное распространение коронавируса, ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Полиция выяснила, что после заражения мужчина не соблюдал карантин и посещал общественные места без медицинской маски.

Ранее чешский суд оштрафовал журналистку на 10 тыс. евро (более 850 тыс. рублей) за публикацию неправдивых сведений о прививках.

В ноябре 2021 года в стране рассматривали возможность введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, как это сделала Австрия.

 

#коронавирус #Чехия
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