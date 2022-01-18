news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
18 января 2022  13:34

В Чехии журналистку оштрафовали на 10 тыс. евро за фейковые новости о прививках

news_top_970_100

Чешский суд оштрафовал журналистку за публикацию неправдивых сведений о прививках – сумма штрафа составила 10 тыс. евро (более 850 тыс. рублей).  Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

За распространение недостоверной информации о вакцинации автор публикации также обязана публично принести извинение истцам.

Отмечается, что это первый приговор по делу о распространении дезинформации о последствиях прививок в Чехии.

В ноябре 2021 года в стране рассматривали возможность введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, как это сделала Австрия.

 

#коронавирус #Чехия #массовая вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное