В Чехии журналистку оштрафовали на 10 тыс. евро за фейковые новости о прививках

Чешский суд оштрафовал журналистку за публикацию неправдивых сведений о прививках – сумма штрафа составила 10 тыс. евро (более 850 тыс. рублей). Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

За распространение недостоверной информации о вакцинации автор публикации также обязана публично принести извинение истцам.

Отмечается, что это первый приговор по делу о распространении дезинформации о последствиях прививок в Чехии.

В ноябре 2021 года в стране рассматривали возможность введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, как это сделала Австрия.