В честь Дня государственного флага России на Баумана казанцам раздали ленты с триколором

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана прошла акция в честь Дня государственного флага Российской Федерации. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вышли на пешеходную улицу Баумана, чтобы подарить татарстанцам ленты с триколором страны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Акция проводится для того, чтобы проинформировать граждан и напомнить, что флаг — это символ нашей страны. В настоящее время акция имеет мотивирующий смысл, она призвана напомнить жителям, что единство России — это ее большое достояние. Мы рассказываем желающим о значении флага. Многие не знают, что слово „триколор“ означает три цвета. Белый — это мир, синий — это вера, а красный — сила», — рассказала заместитель Регионального координатора Федерального направления «Связь поколений» в Татарстане

Влада Волкова.

Она отметила, что в честь Дня государственного флага РФ волонтеры в Татарстане раздадут не менее 10 тысяч лент. По ее словам, граждане должны с гордостью смотреть на государственный флаг.

«Он вдохновляет на спортивные победы, научные открытия, новые свершения и профессиональные достижения. Любой житель страны может носить ленточку в качестве знака своего патриотизма», — пояснила она.

Отметим, подобная акция проводится ежегодно не только в столице республики, но и городах и районах.

День государственного флага был установлен в 1994 году указом Президента РФ и отмечается 22 августа, ранее с праздником поздравил Президент Владимир Путин, а Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал видеоролик.