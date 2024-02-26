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В Черемшанском районе будут выплачивать 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка
Семьям, проживающим и работающим в Черемшанском районе, в 2024 году будут выплачивать материальную помощь в размере 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.
«В объявленный Российской Федерацией Год семьи и в целях повышения рождаемости в Черемшанском районе нами принято решение о материальной поддержке в размере 30 тыс. рублей семьям, которые живут и работают в нашем районе», – сказал он.
Айбатов отметил, что одна семья уже получила такую материальную поддержку от руководства Черемшанского района.
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