В Черемшанском районе будут выплачивать 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка

Семьям, проживающим и работающим в Черемшанском районе, в 2024 году будут выплачивать материальную помощь в размере 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.

«В объявленный Российской Федерацией Год семьи и в целях повышения рождаемости в Черемшанском районе нами принято решение о материальной поддержке в размере 30 тыс. рублей семьям, которые живут и работают в нашем районе», – сказал он.

Айбатов отметил, что одна семья уже получила такую материальную поддержку от руководства Черемшанского района.