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Экономика 26 февраля 2024 18:56

В Черемшанском районе будут выплачивать 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка

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Семьям, проживающим и работающим в Черемшанском районе, в 2024 году будут выплачивать материальную помощь в размере 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.

«В объявленный Российской Федерацией Год семьи и в целях повышения рождаемости в Черемшанском районе нами принято решение о материальной поддержке в размере 30 тыс. рублей семьям, которые живут и работают в нашем районе», – сказал он.

Айбатов отметил, что одна семья уже получила такую материальную поддержку от руководства Черемшанского района.

2 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
#Черемшанский район #семья #Татарстан #поддержка
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