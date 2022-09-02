В Центробанке заявили о превращении валютных счетов россиян в «де-факто рублевые»

После введения санкций из-за специальной военной операции на Украине валютные счета граждан России превратились в де-факто рублевые с привязкой к валютному курсу. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин в интервью РБК.

Представитель ЦБ заметил, что интересы физических лиц при хранении валюты в финансовых организациях защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях». Однако, по его словам, сложности с совершением валютных операций изменили природу таких счетов.

«<…> исполнение банками обязательств платежом в „токсичных“ валютах становится всё более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», —подчеркнул Тулин.

Соответственно, этот процесс приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики, подытожил первый зампред Центробанка.

Инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине началась 24 февраля текущего года. Страны Запада после этого стали ужесточать антироссийские санкции. В том числе они ввели ограничительные меры против крупных банков и запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро.

Несмотря на это, в конце августа Центробанк смягчил правила продажи наличной валюты физлицам, о чем сообщал «Татар-информ».