В Еврокомиссии объяснили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту

Власти входящих в Европейский Союз государств смогут сами решать, как распоряжаться валютой, изъятой на границе у граждан России. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам, передает РБК.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — пояснил собеседник издания.

Регламент Евросовета запрещает продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты, номинированные в официальной валюте государства — члена ЕС, в Россию или любому физическому или юридическому лицу в РФ, включая Правительство и Центральный банк.

Вместе с тем предусмотрено исключение для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, или членами их семей, сопровождающих их, а также дипломатами.

При этом личное использование валют должно исключать коммерческий интерес. Это касается случаев закрытия российских компаний и их возвращения в РФ с принадлежащими им средствами, а также отъезда сотрудников таких компаний со своими сбережениями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что финские таможенники объяснили, почему запретили россиянам провозить евро через границу.