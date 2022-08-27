Центробанк смягчил правила продажи наличной валюты физлицам

Российские финансовые организации смогут обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, которые поступили из различных источников после временного промежутка. Об этом сообщили в Центральном банке РФ, передает РБК.

Ранее банки могли использовать для обмена только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля. Теперь же в качестве ее дополнительных источников могут выступать средства, полученные от сделок с банками-нерезидентами, или средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по предусмотренным валютным законодательством основаниям.

«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — подчеркнули в Центробанке.

Ранее о решении ЦБ смягчить условия обмена валюты написал портал Frank Media. Он сослался на письмо регулятора, поступившее в кредитные организации.

Ограничения на покупку валюты были введены после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. После недавнего продления они будут действовать минимум до 9 марта будущего года. Снять со счета можно только 10 тыс. долларов или аналогичную сумму в евро независимо от валюты вклада.