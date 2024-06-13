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В Центробанке допустили повышение ключевой ставки до 17-18%
Совет директоров Банка России на очередном заседании в июле может повысить ключевую ставку до 17-18% с нынешних 16%. Об этом рассказал директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, сообщает РИА Новости.
Специалист пояснил в связи с этим, что инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза (4,3–4,8%) и что Центробанк также уточнит его в июле.
Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря прошлого 2023 года, когда Банк России увеличил ее с 15% до 16%. Заседание совета директоров регулятора намечено на 26 июля.
Ранее аналитик Максим Осадчий объяснил, почему Центробанк не стал трогать ключевую ставку.
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