Аналитик Осадчий объяснил, почему Центробанк не стал трогать ключевую ставку

Финансовые аналитики, прогнозировавшие повышение ключевой ставки до 17%, попали впросак. Так «Татар-информу» прокомментировал решение о сохранении ставки в 16% начальник аналитического управления компании «Банк БКФ» Максим Осадчий.

«Взятая ЦБ пауза повышает вероятность того, что на заседании совета директоров ЦБ 26 июля ключевая ставка будет повышена, так как текущая ставка 16% не справляется с ростом инфляции. И основные факторы инфляции отнюдь не ослабевают», — объяснил Осадчий.

Причиной паузы стало то, что инфляция хоть и растет, но динамика относительно слабая: годовая инфляция на 3 июня составила 8,17% против 8,07% на 27 мая.

Ранее «Татар-информ» обсуждал с экспертами, почему ЦБ не снижает ключевую ставку и почему в России такая высокая инфляция. Подробнее читайте в материале Инфляция не сдается: ждать ли жесткости от Набиуллиной и что будет с ключевой ставкой?