В Центре занятости Альметьевска ветеранам СВО помогли найти работу

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В Центре занятости Альметьевска состоялась ярмарка вакансий, где десятки соискателей получили возможность напрямую пообщаться с работодателями. Особое внимание уделили ветеранам боевых действий и их семьям – людям, которые проявили мужество в защите Родины и теперь стремятся найти достойную работу.

Одним из таких героев стал многодетный отец Александр Васюткин. Он отслужил два года по контракту, но вынужден был уволиться по семейным обстоятельствам. Пока ожидает документы из военкомата, но уже сейчас хочет найти работу и продолжить строить свою жизнь в мирное время.

«Может быть, получится найти гражданскую работу и дальше продолжить жизнь», – отметил он.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Еще один участник СВО – Игорь Егоров – вернулся из зоны боевых действий и был уволен из армии по состоянию здоровья. Год назад он устроился на работу, однако мечтает сменить профессию и посвятить себя сфере биологии или экологии. Он подчеркнул, что такие ярмарки крайне важны для ветеранов.

«Многие, когда пришли с СВО, сталкиваются с проблемами, особенно с работой. Возможность сменить профессию и начать новую главу в жизни – ценный шанс, который нельзя упускать», - убежден мужчина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Работодатели были готовы не только провести собеседование, но и сразу рассмотреть кандидатов на работу. Начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Адэлина Бакирова отметила, что особое внимание уделяется вакансиям, на которые могут претендовать участники СВО.

Такие мероприятия проходят регулярно, раз в месяц. Сегодняшнюю ярмарку посетили более ста человек, и многие из них сделали важный шаг к новому этапу своей жизни. Ветераны, с честью выполнившие свой долг перед Родиной, заслуживают поддержки, и подобные инициативы помогают им быстрее адаптироваться в мирной жизни.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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