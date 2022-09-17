Стрельба в центре Херсона связана с ликвидацией диверсантов — экстренные службы

Звуки стрельбы, доносившиеся в центре Херсона, связаны с ликвидацией диверсионно-разведывательной группы. Сейчас ситуация в городе полностью контролируется российскими военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.

«ДРГ в целом ликвидировали. Остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются», — уточнили изданию.

Как рассказал источник, при проведении операции никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о звуках выстрелов в центре города. Также перед этим в Херсоне прогремело пять взрывов, предварительно, связанных с работой ПВО.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за неделю в Запорожской и Херсонской областях было задержано более 50 пособников ВСУ.