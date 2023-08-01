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В центре Петербурга неизвестный поджег двери военкомата
В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата и пытался протаранить ворота на машине, сообщают в администрации Центрального района Санкт-Петербурга
Как указано в телеграм-канале администрации, накануне в 19.15 по улице Чайковского неизвестный мужчина поджег входные двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле.
Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировано, ущерб незначительный.
Нарушитель задержан сотрудниками полиции, его личность устанавливается. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Казани задержали пенсионерку, которая также попыталась поджечь военкомат. Как выяснилось, сначала злoумышленники убедили ее взять на себя кредит на сумму более 2 млн рублей, а потом стали пугать ее расправой с дочерью.
Позднее правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая пыталась поджечь здание военкомата. По данным агентства, девушка подошла к зданию военкомата и бросила бутылку с зажигательной смесью, которая не загорелась. После этого девушка сбежала с места происшествия.
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