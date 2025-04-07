В центре Казани вырастет стоимость стоянки на ряде муниципальных парковок
С сегодняшнего дня в столице Татарстана увеличится стоимость стоянки на некоторых муниципальных парковках, расположенных в центре города. Об этом предупреждает Telegram-канал «Казанский паркинг».
Речь идет о следующих участках:
– ул. Малая Красная,
– ул. Пушкина,
– ул. Профсоюзная,
– ул. Профсоюзная,
– ул. Мусы Джалиля,
– ул. Кави Наджми,
– ул. Право-Булачная,
– ул. Лево-Булачная,
– ул. Спартаковская,
– ул. Артема Айдинова,
– ул. Хади Такташа,
– ул. Япеева и ул. Бехтерева,
– ул. Галактионова,
– ул. Некрасова и ул. Пушкина,
– пер. Кирова и ул. Рустема Яхина,
– ул. Парижской Коммуны и ул. Татарстан,
– ул. Шигабудтина Марджани,
– ул. Петербургская,
– ул. Туфана Миннуллина и ул. Петербургская.
Вместе с тем на двух участках тариф снизится до минимальных 30 рублей в час. Это улица Льва Толстого и улица Ахтямова
Соответствующие корректировки направлены на оптимизацию загруженности парковочных зон и улучшение транспортной ситуации в городе, пояснили организаторы парковочного пространства.