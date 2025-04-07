В центре Казани вырастет стоимость стоянки на ряде муниципальных парковок

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С сегодняшнего дня в столице Татарстана увеличится стоимость стоянки на некоторых муниципальных парковках, расположенных в центре города. Об этом предупреждает Telegram-канал «Казанский паркинг».

Речь идет о следующих участках:

– ул. Малая Красная,

– ул. Пушкина,

– ул. Профсоюзная,

– ул. Профсоюзная,

– ул. Мусы Джалиля,

– ул. Кави Наджми,

– ул. Право-Булачная,

– ул. Лево-Булачная,

– ул. Спартаковская,

– ул. Артема Айдинова,

– ул. Хади Такташа,

– ул. Япеева и ул. Бехтерева,

– ул. Галактионова,

– ул. Некрасова и ул. Пушкина,

– пер. Кирова и ул. Рустема Яхина,

– ул. Парижской Коммуны и ул. Татарстан,

– ул. Шигабудтина Марджани,

– ул. Петербургская,

– ул. Туфана Миннуллина и ул. Петербургская.

Вместе с тем на двух участках тариф снизится до минимальных 30 рублей в час. Это улица Льва Толстого и улица Ахтямова

Соответствующие корректировки направлены на оптимизацию загруженности парковочных зон и улучшение транспортной ситуации в городе, пояснили организаторы парковочного пространства.