Названы места парковок в Казани, где вдвое увеличат бесплатное время стоянки

В Казани определили места у соцобъектов, где бесплатное время стоянки увеличится с 15 до 30 минут. Согласно постановлению, опубликованному на сайте антикоррупционной экспертизы, речь идет про участки:

- ул. Профсоюзная (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Чернышевского вдоль домов № 4, 6 на ул. Профсоюзной) — 22 места;

- ул. Парижской Коммуны (нечетная сторона, от пересечения с ул. Нариманова до пересечения с ул. Габдуллы Тукая) — 19 мест;

- ул. Муштари (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Большая Красная до пересечения с ул. Карла Маркса) — 10 мест;

- ул. Толстого (четная сторона, от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Щапова) — 19 мест;

- ул. Толстого (вдоль дома № 67 на ул. Большой Красной) — 14 мест;

- ул. Лейтенанта Шмидта (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Вишневского до пересечения с ул. Чехова) — 24 места;

- ул. Лейтенанта Шмидта (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Абжалилова до пересечения с ул. Ветеринарной; нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Ветеринарной до пересечения с ул. Товарищеской, четная сторона от пересечения с ул. Товарищеской до пересечения с ул. Зинина) — 56 мест;

- ул. Жуковского (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Адамюка до пересечения с ул. Большой Красной) — 20 мест;

- ул. Сафьян (нечетная сторона улицы, в остановочном кармане у дома № 2 на ул. Сафьян) — 8 мест;

- ул. Япеева (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Нагорной до пересечения с ул. Бехтерева) — 15 мест;

- ул. Бехтерева (четная сторона улицы, вдоль домов № 4а, 6 на ул. Бехтерева) — 10 мест;

- ул. Спартаковская (четная сторона улицы, вдоль дома № 8а на ул. Туфана Миннуллина) — 10 мест;

- ул. Товарищеская (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта до пересечения с ул. Достоевского) — 12 мест;

- ул. Ф. Карима (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Габдуллы Тукая до пересечения с ул. Каюма Насыри) — 6 мест;

- ул. Бондаренко (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Сибгата Хакима до дома № 30 на ул. Бондаренко) — 21 место;

- ул. Нигматуллина (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Сибгата Хакима до пересечения с ул. Чистопольской) — 85 мест;

- ул. Качалова (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Газовой до пересечения с ул. Шаляпина) — 17 мест;

- ул. Шаляпина (четная сторона улицы, от пересечения с ул. 1-й Бугульминской до пересечения с ул. Ботанической) — 19 мест;

- ул. Четаева (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова) — 28 мест;

- съезд на ул. Вишневского от пересечения с ул. Н. Ершова — 15 мест;

- ул. Достоевского (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Вишневского до пересечения с ул. Чехова) — 10 мест;

- ул. Терегулова (обе стороны улицы вблизи дома №14 и вдоль дома №18 на ул. Терегулова) — 50 мест.

Ранее замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике заявлял, что с апреля текущего года на парковках, расположенных у соцобъектов здравоохранения и образования, хотят увеличить бесплатное время стоянки с 15 до 30 минут. Проект запустят в качестве эксперимента на 22 участках парковок с 490 машино-местами в общей сложности. При этом на таких парковках разместят информационные знаки желтого цвета, где будут все необходимые сведения.

Кроме того, на 18 участках Казани с 24 марта изменится тариф на оплату парковки. Как сказал Шариков, изменения затронут 1,2 тыс. мест, причем на некоторых «точках» цены поднимут, а на некоторых – снизят. Зависеть это будет от загруженности участка.