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Общество 1 апреля 2025 16:07

В Казани не введут абонементы на парковки, но могут повысить штрафы для юридических лиц

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В Казани не планируют внедрять абонементы и систему постоплаты на муниципальных парковках. Об этом сообщает БИЗНЕС Online.

Исполком Казани объясняет отказ от постоплаты возможностью уклонения от оплаты путем снятия госномеров с автомобилей.

Также исполком отметил, что не рассматривает введение резидентной парковки и расширение списка льготных категорий. Бесплатно парковаться могут только инвалиды на специально отведенных местах и владельцы электромобилей. Пользователи каршеринга также не освобождены от платы – парковку оплачивает владелец сервиса.

Кроме того, мэрия рассматривает возможность увеличения штрафа для юридических лиц. Мэрия Казани подготовила законодательную инициативу для Госсовета РТ, которая предполагает повышение штрафа для юрлиц до 5 тыс. рублей. В рамках поддержки бизнеса для них сохранят 50% скидку – они будут платить только 1 250 рублей, в то время как физические лица, нарушившие правила, по-прежнему будут платить 2,5 тыс. рублей.

К середине года количество платных парковок в Казани увеличится на треть, достигнув 11,7 тыс. мест. К 2030 году планируется расширение сети до 30 тыс. машино-мест. Новые зоны парковок появятся не только в Вахитовском районе, но и в Приволжском, Советском, Ново-Савиновском, Московском и Кировском районах города.

#платная парковка #исполком казани #мэрия казани #штрафы
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