В центре Казани на протяжении двух вечеров ограничат движение троллейбусов

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В центре столицы Татарстана на протяжении двух вечеров, 25 и 26 сентября, ограничат движение троллейбусов. Об этом предупреждает Комитет по транспорту исполкома Казани.

Причиной временных неудобств станут дорожные работы, которые ведутся на улице Карла Маркса. Из-за них с 21.00 25 сентября до 5.00 26 сентября и с 21.00 26 сентября до 5.00 27 сентября троллейбусы №2, 3, 5 и 7 не смогут проехать по данному участку.

В течение двух дней движение троллейбусов №2, 5 и 7 будет прекращаться после 21.00.

Троллейбусы №3 после 21.00 будут курсировать от конечной остановки в центре до конечной остановки на улицы Академика Глушко. Из центра на них можно будет уехать до 22.00

В свою очередь троллейбус №8 будет разворачиваться через остановку «Сквер им. Г. Тукая».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за работ на улице Карла Маркса на четыре дня изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов. Изначально предполагалось, что менять схемы движения троллейбусов не понадобится.