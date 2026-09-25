news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 сентября 2026 17:39

В Казани на четыре дня изменится схема движения автобуса №29

Читайте нас в
В Казани на четыре дня изменится схема движения автобуса №29
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана на четыре дня, с 26 по 30 сентября, изменится схема движения автобусного маршрута №29. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

Схема: Комитет по транспорту исполкома Казани

Причиной изменения маршрута станут ремонтные работы, которые будут вестись на перекрестке улиц Волкова и Айвазовского. Пересечение двух этих улиц окажется полностью перекрыто с полуночи 26 сентября до 19 часов 29 сентября.

Автобусы будут следовать по улицам Волкова – Достоевского – Чехова – Груздева, а далее – по стандартному маршруту №29. Конечной на это время станет остановка «Чеховский рынок».

Схема: Комитет по транспорту исполкома Казани

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на четыре дня изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов.

читайте также
В Казани на четыре дня изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов
В Казани на четыре дня изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов
#автобусные маршруты #ограничение движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане

Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане

25 сентября 2026

Объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны, Елабугу и Заинск

25 сентября 2026
Новости партнеров