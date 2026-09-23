В Казани на четыре дня изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана в течение четырех дней девять автобусных маршрутов будут использовать измененные схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По измененным маршрутам с 24 по 27 сентября будут курсировать автобусы №10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 54, 89 и 91.

Причиной этого станет частичное перекрытие движение по улице Карла Маркса на участке от улицы Толстого до улицы Пушкина с 23.00 23 сентября до 5.00 28 сентября.

Схема: мэрия Казани

Как пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства, ограничения вызваны работами по ремонту проезжей части. При этом поперечные улицы будут открыты для движения

Схема движения троллейбусов останется прежней, уточнили в администрации муниципалитета.

Измененные схемы движения автобусных маршрутов от мэрии Казани представлены в галерее ниже.