news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 октября 2026 05:08

В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC

Читайте нас в
В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В конце октября в столице Татарстана могут при необходимости более чем на сутки перекрыть движение по трем центральным улицам: Пушкина, Театральная и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Временные неудобства в этом случае окажутся вызваны подготовкой и проведением XXI заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

Ограничение движения с 20.00 27 октября до 23.59 28 октября возможно на следующих участках дорог:

– часть улицы Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная (в обоих направлениях);

– часть улицы Театральная, от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная (в обоих направлениях);

– часть улицы Карла Маркса (территория муниципальной парковки) от улицы Пушкина до улицы Театральная.

Изначально сообщалось, что XXI Генеральная ассамблея Института стандартизации и метрологии исламских государств должна состояться в ноябре.

читайте также
В Казани на две недели ограничат движение по проспекту Ямашева
В Казани на две недели ограничат движение по проспекту Ямашева
#ограничение движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Машина упала с обрыва в реку под Казанью, двое утонули

Машина упала с обрыва в реку под Казанью, двое утонули

11 октября 2026
«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения

«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения

11 октября 2026
Новости партнеров