В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC

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В конце октября в столице Татарстана могут при необходимости более чем на сутки перекрыть движение по трем центральным улицам: Пушкина, Театральная и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Временные неудобства в этом случае окажутся вызваны подготовкой и проведением XXI заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

Ограничение движения с 20.00 27 октября до 23.59 28 октября возможно на следующих участках дорог:

– часть улицы Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная (в обоих направлениях);

– часть улицы Театральная, от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная (в обоих направлениях);

– часть улицы Карла Маркса (территория муниципальной парковки) от улицы Пушкина до улицы Театральная.

Изначально сообщалось, что XXI Генеральная ассамблея Института стандартизации и метрологии исламских государств должна состояться в ноябре.