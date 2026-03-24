Экономика 24 марта 2026 08:00

В Татарстане утвержден оргкомитет по проведению 21-й Генассамблеи SMIIC

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане создан организационный комитет по подготовке и проведению в Казани в текущем, 2026 году 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC). Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Генеральная ассамблея Института стандартизации и метрологии исламских государств пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 ноября. Ранее анонсировалось, что примерно в ноябре 2026-го SMIIC намерен провести совместный с Росстандартом форум по стандартизации.

Оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Генассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств.

Сопредседателями оргкомитета стали сам Алексей Песошин и руководитель Росстандарта Алексей Шалаев (последний – по согласованию).

Заместителем сопредседателей определен вице-премьер РТ и глава Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Секретарем оргкомитета назначен начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабмина Татарстана Ленар Фаттерахманов.

читайте также
Институт стандартов для исламских стран планирует провести форум в Казани
Институт стандартов для исламских стран планирует провести форум в Казани
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров