В Татарстане утвержден оргкомитет по проведению 21-й Генассамблеи SMIIC

В Татарстане создан организационный комитет по подготовке и проведению в Казани в текущем, 2026 году 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC). Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Генеральная ассамблея Института стандартизации и метрологии исламских государств пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 ноября. Ранее анонсировалось, что примерно в ноябре 2026-го SMIIC намерен провести совместный с Росстандартом форум по стандартизации.

Оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Генассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств.

Сопредседателями оргкомитета стали сам Алексей Песошин и руководитель Росстандарта Алексей Шалаев (последний – по согласованию).

Заместителем сопредседателей определен вице-премьер РТ и глава Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Секретарем оргкомитета назначен начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабмина Татарстана Ленар Фаттерахманов.